Cina | portavoce difende con fermezza diritti legittimi di studenti studiosi all’estero

La Cina difendera' con risolutezza i diritti e gli interessi legittimi degli studenti e degli studiosi cinesi all'estero, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda inerente dei media sull'annuncio degli Stati Uniti di limitare i visti per gli studenti internazionali dell'Universita' di Harvard. Lin ha affermato che la cooperazione in materia di istruzione tra Cina e Stati Uniti e' reciprocamente vantaggiosa, aggiungendo che la Cina si e' sempre opposta alla politicizzazione della cooperazione in materia di istruzione.