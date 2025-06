Cina | piloti stranieri di auto d’epoca esplorano Paese incredibile in tour transcontinentale

Un emozionante viaggio transcontinentale unisce appassionati di auto d’epoca provenienti da tutto il mondo, che attraversano la Cina per raggiungere Parigi. Tra panorami mozzafiato e infrastrutture impressionanti, i piloti stranieri si lasciano affascinare dalla straordinaria bellezza del paese e dalla sua calorosa ospitalità. A Horgos, ultima tappa cinese, condividono le loro esperienze, testimoniando un’avventura indimenticabile tra culture e storie di passione.

“Devo dire che vedere il vostro Paese e’ stato incredibile. Le infrastrutture sono cosi’ grandi, cosi’ solide”. Un convoglio di auto d’epoca sta attraversando i continenti in un viaggio da Pechino a Parigi. Giunti a Horgos – la loro ultima tappa in Cina – molti autisti hanno condiviso le loro impressioni sulla strada, il paesaggio e l’ospitalita’ che hanno incontrato. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: piloti stranieri di auto d’epoca esplorano Paese “incredibile” in tour transcontinentale

