Cina | parchi tascabili arricchiscono vita urbana di Tianjin

Scopri come Tianjin sta trasformando il suo volto urbano con oltre 300 parchi tascabili, piccoli gioielli verdi che portano natura e serenità nel cuore della città. Questi spazi innovativi migliorano la qualità della vita dei cittadini, offrendo oasi di relax a portata di mano. Un esempio di come l’urbanistica può unire funzionalità e sostenibilità, creando un ambiente più vivibile e piacevole per tutti. – Per visualizzare il video si ...

Negli ultimi anni, Tianjin, una grande citta’ della Cina settentrionale, ha rivitalizzato i piccoli spazi urbani costruendo oltre 300 parchi tascabili, strategicamente distribuiti nelle aree residenziali, nelle strade e nei quartieri commerciali. Queste oasi verdi stanno contribuendo a creare un vivibile ecosistema urbano, dove i cittadini godono di “vedute verdi dalle finestre e di un facile accesso ai parchi”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624611362461132025-06-05cina-parchi-tascabili-arricchiscono-vita-urbana-di-tianjin Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: “parchi tascabili” arricchiscono vita urbana di Tianjin

