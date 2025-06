Cina | motore turboalbero civile da 1 000 kW ottiene licenza di produzione

La Cina fa un passo avanti nel settore aerospaziale con l'approvazione della produzione del motore turboalbero civile da 1.000 kW, progettato principalmente per elicotteri. Questo motore, simbolo di innovazione e autonomia tecnologica, non solo ottiene la licenza di produzione ma anche un contratto di vendita, segnando un capitolo importante per lo sviluppo delle apparecchiature a bassa quota nel paese. La crescita del settore aeronautico cinese si preannuncia più forte che mai...

Un motore civile turboalbero, progettato principalmente per gli elicotteri, ha ottenuto la licenza di produzione e si e' assicurato un contratto di vendita, gettando solide basi per la crescita delle apparecchiature a bassa quota, ha annunciato oggi la Aero Engine Corporation of China. Il motore AES100 rappresenta il primo motore civile turboalbero avanzato di classe da 1.000 chilowatt e sviluppato in modo indipendente dalla Cina, con piena conformita' agli standard internazionali di aeronavigabilita'. Agenzia Xinhua.

