Cina | motore civile turboalbero da 1 000 kW ottiene licenza di produzione

La cinese Aero Engine Corporation of China celebra un traguardo importante: il suo motore civile turboalbero da 1.000 kW, progettato per gli elicotteri, ha ottenuto la licenza di produzione e firmato un contratto di vendita. Questa conquista segna un passo avanti decisivo nel settore aeronautico, aprendo nuove prospettive per le apparecchiature a bassa quota e rafforzando la posizione della Cina nel mercato globale. Per scoprire di più, guarda il video al seguente indirizzo: ...

Un motore civile turboalbero, progettato principalmente per gli elicotteri, ha ottenuto la licenza di produzione e si e' assicurato un contratto di vendita, gettando solide basi per la crescita delle apparecchiature a bassa quota, ha annunciato oggi la Aero Engine Corporation of China.

