La presenza della NATO nell’Asia-Pacifico continua a sollevare tensioni e preoccupazioni tra i paesi della regione, che preferirebbero mantenere un equilibrio di potere più stabile e meno militarizzato. Il portavoce cinese degli Esteri, Lin Jian, ha espresso chiaramente il disappunto di Pechino riguardo a questa dinamica, sottolineando come una "NATO dell’Asia-Pacifico" non sia auspicabile né benvenuta. Ma quali sono le implicazioni di questa crescente ostilità?

I Paesi dell'Asia-Pacifico non vedono di buon occhio la presenza dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) nella regione, e quest'ultima non ha certo bisogno di una NATO dell'Asia-Pacifico, ha dichiarato il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian nel corso di un regolare briefing con la stampa tenutosi ieri. Lin ha formulato queste osservazioni quando gli e' stato chiesto di commentare le osservazioni di un leader europeo al recente Shangri-La Dialogue che ha collegato la questione di Taiwan con quella dell'Ucraina, ha alluso alla cosiddetta minaccia cinese nella questione del Mar cinese meridionale e ha suggerito che la NATO ha motivi per "essere coinvolta" nell'Asia-Pacifico.