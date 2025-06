Cina-Italia | scopriamo prospettiva di due dottoresse su medicina tradizionale cinese

Scopriamo un affascinante incontro tra culture e saperi: due dottoresse italiane approfondiscono la Medicina Tradizionale Cinese presso l’Ospedale affiliato dell’Università di medicina cinese del Gansu. Tra scambi di conoscenze e tecniche ancestrali, si apre un nuovo orizzonte di collaborazione internazionale che arricchisce entrambe le realtà. Un’esperienza che dimostra come l’integrazione delle medicine possa aprire strade innovative per il benessere globale.

Nell'ambulatorio di massoterapia dell'Ospedale affiliato dell'Universita' di medicina cinese del Gansu, Beatrice Ventura, specializzanda dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in Italia, lavora sotto la guida di un medico cinese. La ragazza, insieme a Francesca Tarantino, direttrice di Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (Aou Senese), e' venuta nell'ospedale cinese per un programma di scambio di 10 giorni. L'obiettivo principale dei due medici e' studiare la diagnosi e la cura del dolore con i metodi della medicina tradizionale cinese (MTC).