La collaborazione tra Italia e Cina si trasforma in un ponte di scambio culturale e professionale, arricchendo le pratiche mediche e umanitarie. Nella sala di massoterapia pediatrica dell'Ospedale affiliato dell’Università di Medicina Cinese del Gansu, Beatrice Ventura e Francesca Tarantino rappresentano l’emblema di questa sinergia, portando innovazione e calore internazionale. La loro visita segna un passo importante verso un futuro di cooperazione e crescita condivisa, con benefici che superano ogni confine.

Nella sala di massoterapia pediatrica dell'Ospedale affiliato dell'Universita' di medicina cinese del Gansu, Beatrice Ventura, una specializzanda dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in Italia, sta massaggiando rapidamente le dita di un bambino sotto la guida di un medico cinese. La ragazza, insieme a Francesca Tarantino, direttrice di Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sono venute in questa struttura per un programma di scambio di 10 giorni. Il loro obiettivo principale e' imparare i metodi della medicina tradizionale cinese (MTC) per la diagnosi e il trattamento del dolore.

