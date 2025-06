Cina | Hunan troupe di Opera Kunqu promuove patrimonio tra giovani

Delle giovani attrici dell’Opera Kunqu dello Hunan stanno portando questa antica arte tra i più giovani, coinvolgendoli in spettacoli nelle comunità locali. Questa tradizione millenaria, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale, si apre così a nuove generazioni, mantenendo viva una delle espressioni artistiche più affascinanti della Cina. Negli ultimi anni, la promozione di questa forma d’arte ha rafforzato il suo ruolo come ponte tra passato e futuro, dimostrando che…

Delle attrici della troupe dell’Opera Kunqu dello Hunan guidano i fan che si mettono alla prova con spettacoli dell’Opera Kunqu in una comunita’ del distretto di Beihu, citta’ di Chenzhou, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ieri 4 giugno 2025. Questa secolare opera e’ stata inserita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) tra i patrimoni culturali immateriali. Negli ultimi anni, la troupe dell’Opera Kunqu dello Hunan e’ riuscita a coltivare un buon numero di giovani attori eccezionali attraverso programmi di formazione professionale e campagne di sensibilizzazione della comunita’, portando quest’arte antica all’attenzione e all’affetto di una base crescente di giovani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hunan, troupe di Opera Kunqu promuove patrimonio tra giovani

Cosa riportano altre fonti

Ancient Chinese Kunqu-Opera --- The Dream in Visiting the Garden