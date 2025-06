Cina | Hunan presenta politiche per maggior cooperazione con Paesi di lingua tedesca

La provincia dello Hunan, cuore pulsante della Cina centrale, apre le sue porte ai Paesi di lingua tedesca con un piano ambizioso di cooperazione. Attraverso 10 misure strategiche, l’obiettivo è rafforzare legami economici, innovativi e culturali, creando nuove opportunità di crescita e collaborazione. Questa iniziativa, valida per i prossimi tre anni, segna un passo deciso verso una partnership internazionale più stabile e profonda, promuovendo un’apertura ad alto standard.

La provincia centrale cinese dello Hunan ha attuato 10 misure politiche per approfondire la cooperazione con i Paesi e le regioni di lingua tedesca, ha annunciato ieri il dipartimento provinciale del Commercio. Le misure, in vigore da subito e destinate a rimanere tali per tre anni, mirano a migliorare l’integrazione delle catene industriali, dell’innovazione e dei talenti e a promuovere un’apertura ad alto standard. I Paesi e le regioni di lingua tedesca sono leader in settori come la produzione di auto, i macchinari per l’ingegneria e la manifattura intelligente, e sono complementari alle industrie dello Hunan. 🔗 Leggi su Romadailynews.it