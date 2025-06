Cina | Anhui panorama mozzafiato del lago a specchio Pingtian

Scopri l’incanto del lago Pingtian, nel cuore dell’Anhui, dove le recenti piogge hanno creato uno specchio d’acqua così perfetto da riflettere il cielo in modo mozzafiato. Un paesaggio che pare uscito da un sogno, con veicoli che sembrano fluttuare tra nuvole e riflessi celestiali. Una meraviglia naturale da ammirare e condividere: per visualizzare il video, visita l’indirizzo...

Il lago Pingtian nella citta’ di Chizhou, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, ha esibito un panorama incantevole grazie all’acqua extra portata dalle recenti piogge. La superficie liscia del lago rispecchiava il cielo in modo cosi’ perfetto che i veicoli in corsa su una strada che si snoda attraverso il lago sembravano scivolare tra le nuvole. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624629262462922025-06-05cina-anhui-panorama-mozzafiato-del-lago-a-specchio-pingtian Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Anhui, panorama mozzafiato del lago a specchio Pingtian

