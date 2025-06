Cimitero delle Fontanelle a Napoli la rinascita e la riapertura in autunno | Tesoro da restituire

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli si prepara a una rinascita spettacolare: grazie ai lavori di rinnovamento, le anime dei poveri spiriti non solo trovano pace, ma si aprono a un pubblico globale. Entro l’autunno, questo tesoro storico tornerà a splendere, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e commovente, in cui tradizione e spiritualità si incontrano in un abbraccio senza tempo. A...

Napoli, riapertura del “Cimitero delle Fontanelle”: «Tornerà spazio di memoria culturare» - Il primo incontro dedicato alla riapertura del Cimitero delle Fontanelle ha segnato l'inizio di un percorso di partecipazione attiva della comunità di Napoli, in un momento di confronto e ... ilmattino.it scrive

Riapertura 'Cimitero Fontanelle', cittadini di Napoli in campo - Riapertura 'Cimitero Fontanelle', cittadini di Napoli in campo Coop La Paranza, "tornerà spazio di memoria e cultura" NAPOLI , 01 marzo 2025, 13:14 ... Riporta ansa.it

I misteri del cimitero delle Fontanelle: Perché le persone venivano qui a pregare dei teschi