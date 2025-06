Ciheam Biagio di Terlizzi nominato nuovo direttore della sede di Bari

Il Ciheam di Bari si arricchisce di un nuovo leader: Biagio Di Terlizzi, nominato direttore dalla recente decisione del Consiglio di amministrazione riunito a Parigi. Con la sua esperienza come direttore aggiunto e responsabile dell’Area Cooperazione, Di Terlizzi ha già lasciato il segno nello sviluppo dell’Istituto, rafforzando collaborazioni e innovazioni. La sua nomina segna un passo importante verso un futuro ancora più promettente per l’istituto e per il territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione del Ciheam, riunito in questi giorni a Parigi, ha nominato Biagio Di Terlizzi nuovo direttore della sede italiana di Bari. Già direttore aggiunto e responsabile dell'Area Cooperazione, Di Terlizzi ha contribuito allo sviluppo dell'Istituto, rafforzando le.

