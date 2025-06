Cient’anne arreto… tre giornate aragonesi a Palazzo Bisignano tra musica e danza

Immergiti in un viaggio nel tempo tra musica, danza e tradizione: dal 6 all’8 giugno, il suggestivo Palazzo Bisignano di Barra si trasforma in un palcoscenico per “Cient’anne arreto…”, un evento unico che celebra tre secoli di storia aragonese. Un’occasione imperdibile per rivivere atmosfere antiche e riscoprire le radici della nostra terra, facendo rivivere il passato nel presente. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria festa di cultura!

NAPOLI – Nel cuore vibrante di Barra, tra le pietre antiche del seicentesco Palazzo Bisignano, dal 6 all’8 giugno, la memoria si farà festa e la storia diventerà spettacolo. È qui, in uno degli scrigni architettonici più suggestivi della VI Municipalità (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), che andrà in scena la manifestazione “Cient’anne arreto.” – Tre giornate aragonesi, promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane e dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con la direzione artistica di Bruno Tabacchini e l’ideazione di Mariano Bauduin. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “Cient’anne arreto…” tre giornate aragonesi a Palazzo Bisignano tra musica e danza

