Ciclismo rivoluzione Ineos Grenadiers nel 2026 | Thomas verso un ruolo dirigenziale

Nel mondo del ciclismo, l'anno 2026 si preannuncia come un punto di svolta per l'Ineos Grenadiers, con una vera e propria rivoluzione targata. Geraint Thomas, simbolo della squadra, potrebbe lasciarsi alle spalle il ritiro da corridore per assumere un ruolo dirigenziale di grande peso. Una transizione che segna non solo la fine di un’era, ma anche l'inizio di una nuova stagione di successi e strategie. La road map è tracciata: il futuro è già in movimento.

Roma, 5 giugno 2025 - Al Giro d'Italia 2025 hanno confermato il ritiro a fine anno i vari Jakob Fuglsang, Simon Clarke e Jonathan Castroviejo, senza dimenticare chi come Romain Bardet appender√† la bici al chiodo gi√† subito dopo il Giro del Delfinato 2025: a fine anno terminer√† la carriera anche di Geraint Thomas, pronto per√≤ a restare in casa Ineos Grenadiers con un altro ruolo. ¬† Il futuro di Thomas. ¬† Chiss√† se il tagliente podcast gestito con Luke Rowe dal titolo di ' Watts occurring? ' continuer√† a esistere nel futuro del gallese, che a partire dal 2026 dovrebbe entrare nei quadri dirigenziali della formazione britannica, a sua volta attesa da una stagione di forte crescita qualora la nuova partnership con il colosso TotalEnergies fosse confermata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, rivoluzione Ineos Grenadiers nel 2026: Thomas verso un ruolo dirigenziale

In questa notizia si parla di: Thomas Ineos Grenadiers Ruolo

Ineos Grenadiers Geraint Thomas verso un ruolo dirigenziale nel team: Averlo in squadra è una parte fondamentale del nostro futuro: Partecipa alla discussione

Ciclismo, rivoluzione Ineos Grenadiers nel 2026: Thomas verso un ruolo dirigenziale - Il gallese, pronto a ritirarsi dopo il Tour of Britain 2025, dovrebbe avere come mentore Brailsford, di ritorno dalla negativa esperienza al Manchester United in una squadra pronta ad accogliere lo sp ... Come scrive sport.quotidiano.net

Ineos Grenadiers, Geraint Thomas verso un ruolo di comando nella dirigenza: sarebbe affiancato dal rientrante Dave Brailsford - Il momento in cui la lunga carriera da professionista di Geraint Thomas finirà si avvicina. Il gallese, 39 anni da pochi giorni, chiuderà infatti il suo percorso agonistico alla fine del Tour of Brita ... Scrive msn.com

RIVOLUZIONE INEOS. DAVE BRAILSFORD PRONTO AL RITORNO, ANCHE GERAINT THOMAS NELLO STAFF DIRIGENZIALE - Quello di Sir Dave Brailsford alla Ineos sarebbe un ritorno davvero importante, visto che il tecnico è stato protagonista di uno dei capitoli più straordinari della storia sportiva britannica, in ... tuttobiciweb.it scrive

Geraint Thomas was NOT HAPPY after his crash earlier today:rage::eyes: