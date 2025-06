Ciclismo Italia ai Mondiali con una squadra ridotta | tagli massicci e motivi economici

L’Italia si prepara a sfidare i Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali con una squadra ridotta, segnata da tagli drastici e motivi economici. La decisione della Federciclismo, che ha ridotto il contingente da otto a cinque professionisti e quattro donne, ha già fatto discutere tra appassionati e addetti ai lavori. Una scelta inevitabile o un'occasione per scoprire nuovi talenti? Restate con noi per scoprire cosa riserva questa avventura...

L'Italia si presenterà con un contingente sensibilmente ridotto ai Mondiali 2025 di ciclismo, che andranno in scena a Kigali (Rwanda) dal 21 al 25 settembre. La Federciclismo ha operato una scelta che sicuramente farà discutere, dovuta ai costi elevati per la trasferta in terra africana. Il taglio è marcato: soltanto cinque professionisti si presenteranno ai nastri di partenza contro gli otto a cui il Bel Paese avrebbe diritto, quattro donne elite (anziché sette), quattro under 23 (contro 6) e tre juniores per sesso. Il CT Marco Villa potrà schierare dunque soltanto un quintetto nella prova in linea più dura degli ultimi decenni (sono annunciati 5.

