Ciauscolo IGP Battistoni FI | Una vittoria per le Marche e per il Made in Italy

Il riconoscimento del nuovo Consorzio di Tutela del Ciauscolo IGP rappresenta un traguardo storico per le Marche e il Made in Italy, simbolo di tradizione e eccellenza gastronomica. Con questa vittoria, le eccellenze enogastronomiche della regione vengono valorizzate e protette, rafforzando l’identità culturale e commerciale del territorio. Francesco Battistoni, vicepresidente della VIII Commissione Agricoltura, sottolinea come questa conquista rafforzi la tutela della qualità e promuova la diffusione di prodotti autentici nel mondo.

“Con il riconoscimento del nuovo Consorzio di Tutela del Ciauscolo IGP, le Marche ottengono un’importante vittoria per la valorizzazione della propria identitĂ e delle eccellenze enogastronomiche”. Lo ha dichiarato Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e vicepresidente della VIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. “Si tratta – ha aggiunto Battistoni – di un traguardo significativo che rafforza la tutela della qualitĂ e della tradizione di un prodotto simbolo del nostro territorio. Il Ciauscolo è espressione autentica della cultura marchigiana, una filiera di eccellenza che parla marchigiano e conquista il mondo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ciauscolo IGP, Battistoni (FI): “Una vittoria per le Marche e per il Made in Italy”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne