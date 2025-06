Ci sono davvero margini per una trattativa tra Russia e Ucraina?

Dopo due intensi round di negoziati a Istanbul, si apre uno spiraglio di speranza: tra Mosca e Kiev emergono le prime proposte concrete per risolvere il conflitto. Le rispettive condizioni e richieste rivelano una volontà di dialogo, ma anche sfide e incognite da affrontare. È possibile immaginare un futuro di pace? Analizziamo i margini reali di una trattativa che potrebbe cambiare il destino dell’Ucraina e dell’intera regione.

Dopo i due round di colloqui negoziali a Istanbul, Russia e Ucraina hanno messo nero su bianco le loro proposte per la risoluzione del conflitto: il memorandum pubblicato dal Cremlino dopo il secondo vertice in Turchia a inizio giugno, e il documento consegnato da Kyiv a Mosca qualche giorno prima. Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul (Ansa). Le condizioni di Putin, le richieste di Zelensky e i dubbi di Trump . Da metà maggio, cioè da quando è stato riattivato il dialogo diretto tra i due Paesi in guerra, il conflitto è comunque proseguito, seguendo la linea dettata da Vladimir Putin, che ha sempre rifiutato l’idea di una tregua propedeutica a negoziati veri e propri come richiesto invece da Volodymyr Zelensky, appoggiato dal quartetto di volenterosi europei formato da Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ci sono davvero margini per una trattativa tra Russia e Ucraina?

