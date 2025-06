Christine Lagarde non molla il messaggio con la collana della governatrice Bce | la risposta alle voci che la danno in partenza – Il video

Christine Lagarde si presenta con una collana dorata e il ciondolo "In charge", un gesto elegante ma inequivocabile. La presidente della BCE, durante la conferenza stampa del 5 giugno, ribadisce la sua posizione di leadership in un momento di voci di addio. Un messaggio sottile ma potente che conferma la sua determinazione nel guidare l’Eurozona, dimostrando che...

Un sottile filo dorato al collo, con un ciondolo ben visibile: la scritta «In charge» – «Al comando». Così si è presentata oggi – giovedì 5 giugno – Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea (Bce), alla conferenza stampa che ha seguito il consiglio direttivo dell’istituto. Un dettaglio che non è passato inosservato, interpretato da molti come una risposta (elegante) alle recenti indiscrezioni su un suo possibile passo indietro per assumere un ruolo di vertice al World Economic Forum. A chi le ha chiesto se si trattasse di un messaggio voluto, Lagarde ha risposto con un sorriso: «Nel caso ci fossero dei dubbi. 🔗 Leggi su Open.online

