christer lindarw chi è il couturier che veste la principessa vittoria di svezia e come drag queen imita la regina silvia

Christer Lindarw, il talentuoso couturier svedese e fondatore degli After Dark, un celebre gruppo di drag queen, veste regolarmente la principessa Vittoria di Svezia e ha anche affascinato con l'arte dell'imitazione della regina Silvia. La sua creatività e il suo stile unico lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama fashion e dello spettacolo scandinavo, ricevendo recentemente un omaggio speciale dalla famiglia reale, che ha scelto di indossare un abito firmato da lui in un’occasione memorabile.

