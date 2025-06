Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati

Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati, concludendo così un’intensa storia d’amore durata otto anni. La coppia, celebre per la fusione tra il mondo della musica e del cinema, sembra aver scelto strade diverse, lasciando i fan sorpresi e dispiaciuti. A riportarlo è il DailyMail, citando fonti vicine alla coppia. La loro relazione, che aveva saputo conquistare molti, ora si trova al capolinea, segnando una nuova fase per entrambi.

stavolta forse per sempre. È finita dopo otto anni la storia d'amore fra il leader dei Coldplay e l'attrice texana, nota soprattutto per aver interpretato la protagonista della saga Cinquanta sfumature. A riportarlo è il DailyMail, citando una fonte vicina all'ormai ex coppia secondo cui i due hanno deciso di prendere strade diverse. «La loro relazione è finita da tempo, ma non sono riusciti ancora a renderla ufficiale», si legge sul tabloid britannico. «Dakota lo amava così tanto e amava allo stesso modo i suoi figli (avuti dal cantante dal rapporto con l'ex Gwyneth Paltrow, ndr.

