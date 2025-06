Chris Evans si prende in giro | scherzi sulla sua carriera post-Captain America con Pedro Pascal e Dakota Johnson in vista di Materialists

Chris Evans, noto per il suo ruolo iconico di Captain America, si prende in giro con autoironia sulla sua carriera post-MCU, scherzando con Pedro Pascal e Dakota Johnson sui prossimi progetti in vista di Materialists. L’attore dimostra ancora una volta di sapersi divertire e non prendersi troppo sul serio, lasciando i fan ansiosi di scoprire cosa riserveranno questi nuovi film. Prepariamoci a divertirci con questa alleanza stellare!

L'attore di Captain America, Chris Evans, riflette con autoironia sulla sua carriera cinematografica dopo l'uscita dal MCU, parlando dei suoi prossimi film con i co-protagonisti di Materialists, Pedro Pascal e Dakota Johnson.

