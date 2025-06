Chivu verso l’Inter pronto il primo sgambetto al Napoli | c’entra il mercato

La Serie A si infiamma ancora di più con il possibile arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, un colpo che potrebbe scuotere gli equilibri anche nel mercato del Napoli. Mentre i tifosi seguono con trepidazione questo intricato intreccio di panchine e strategie, il club partenopeo punta a consolidare la propria leadership e a mantenere lo scudetto, nella speranza di rafforzare la squadra e rilanciare le proprie ambizioni nella stagione in corso.

Cristian Chivu è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’Inter: una situazione che potrebbe influenzare anche il mercato del Napoli. Continua il valzer delle panchine che sta appassionando i vari tifosi in Serie A, nelle ultime settimane. Un problema che da poco più di una settimana non riguarda più il Napoli, che continuerà con Antonio Conte. L’obiettivo è quello di difendere lo Scudetto, con l’auspicio di dire la propria anche nella UEFA Champions League, competizione in cui gli azzurri tornano dopo un anno di assenza. Cambia, invece, l’Inter, che nelle scorse ore ha registrato l’addio di Simone Inzaghi, che si è accasato all’ Al Hilal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Chivu verso l’Inter, pronto il primo sgambetto al Napoli: c’entra il mercato

In questa notizia si parla di: Napoli Chivu Inter Mercato

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Napoli Conte Inter Chivu Atalanta Juric? Juventus Tudor Roma Gasperini Fiorentina Vanoli? Lazio Sarri Milan Allegri Bologna Italiano È una trappola. In campo non ci vanno gli allenatori. Serve un mercato IMPORTANTE! Partecipa alla discussione

Magari Chivu diventerà il nuovo Lucescu e secondo me è un allenatore comunque interessante, ma nell’immediato il ridimensionamento dell’Inter mi sembra evidente. Attendiamo il mercato, ma la scelta sulla carta è folle Partecipa alla discussione

MERCATO - Chivu verso l'Inter, il Parma è già a caccia di un sostituto - Sembrava fatta per la conferma di Cristian Chivu a Parma, i colloqui della scorsa settimana avevano portato club e tecnico verso un'intesa per prolungare il contratto fino al giugno 2027. Come riporta ... Riporta msn.com

L'Inter affonda per Bonny, Napoli beffato? L'arrivo di Chivu facilita il trasferimento - Ange-Yoan Bonny potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell' Inter. Già cercato dal Napoli, l'attaccante francese del Parma è un obiettivo caldo della società nerazzurra, vicina a formalizzare l ... Riporta msn.com

Inter, Chivu nuovo allenatore: come giocheranno i nerazzurri, il mercato e le possibili sorprese al Mondiale - L'Inter ha rotto gli indugi: Chivu, eroe del triplete, sarà l'erede di Inzaghi. Come giocheranno i nerazzurri e le strategie di mercato in vista del Mondiale. Scrive sport.virgilio.it

L'INTER va con #CHIVU Guida al #MONDIALE X CLUB OFFERTA UFFICIALE per #Osimhen