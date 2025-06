Chivu verso la panchina dell’Inter | dal Parma un segnale inequivocabile – Sky

Cristian Chivu si avvicina sempre di più alla panchina dell'Inter, segnando un passo deciso verso il suo debutto da allenatore nel grande calcio. Dopo aver contribuito alla salvezza del Parma, il tecnico rumeno sembra pronto a prendere il comando dei nerazzurri, con una fumata bianca ormai imminente. La sua esperienza e passione potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la Beneamata, e le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di questa importante decisione.

Gianluca Di Marzio ha lanciato su X un'altra notizia non banale: « Inter, il Parma ha autorizzato Chivu e il suo agente a trattare con i nerazzurri. Parma che può ora iniziare a contattare altri allenatori ».