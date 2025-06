Chivu nuovo allenatore dell’Inter la rabbia dei tifosi sui social | ‘Il nuovo Stramaccioni’

Cristian Chivu si appresta a prendere le redini dell'Inter, suscitando entusiasmo e polemiche tra i tifosi. L’ex difensore, eroe del Triplete e attuale tecnico della Primavera, potrebbe firmare un contratto biennale, segnando un nuovo capitolo nella storia nerazzurra. Mentre i social esplodono di commenti, la domanda è: sarà il nuovo volto che guiderà l’Inter verso nuovi successi o il “nuovo Stramaccioni”? La risposta, si sa, sta nel campo.

L’ex difensore firmerà un contratto biennale. Cristian Chivu è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’Inter. L’ex difensore rumeno, eroe del Triplete e attuale tecnico della Primavera, potrebbe firmare già domani un contratto biennale con il club nerazzurro. La decisione della dirigenza arriva al termine di giorni convulsi, seguiti all’addio di Simone Inzaghi dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City. La scelta di puntare su Chivu non ha però entusiasmato la tifoseria, che sui social esprime scetticismo e delusione. “Chivu è il nuovo Stramaccioni”, scrive un utente su X. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chivu nuovo allenatore dell’Inter, la rabbia dei tifosi sui social: ‘Il nuovo Stramaccioni’

