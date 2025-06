Chivu nuovo allenatore dell’Inter dopo il no del Como per Fabregas | cosa manca per chiudere

Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo volto della panchina dell’Inter, dopo il rifiuto del Como per Fabregas. L’ex difensore romeno, pronto a lasciare il Parma, sta definendo gli ultimi dettagli per un emozionante passaggio in nerazzurro. Ma cosa manca ancora per ufficializzare questa svolta? Scopriamolo insieme, mentre la corsa verso il nuovo ciclo interista entra nel vivo.

Cristian Chivu è a un passo dalla panchina dell'Inter. L'allenatore è pronto a lasciare il Parma e sarebbe in procinto di firmare con i nerazzurri, sarà in panchina già al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l'Inter, quindi…»

ORE CALDISSIME IN CASA #INTER I nerazzurri sono alla ricerca del nuovo allenatore e, considerando la posizione del Como, Vieira rimane la prima alternativa a #Fabregas. Al club di Viale della Liberazione piace molto anche Chivu. Oggi è previsto l’inco Partecipa alla discussione

Allenatore #Inter? Cesc #Fabregas il preferito, da vedere se apprezzerà il progetto ed il #Como lo lascerà partire, più defilati #Vieira e #DeZerbi, #Chivu due/tre gradini sotto. Partecipa alla discussione

