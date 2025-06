Chivu-Inter serata cruciale? Arriva l’indizio nel centro di Milano!

Nel cuore pulsante di Milano si sta scrivendo un nuovo capitolo dell’Inter: la trattativa con Cristian Chivu, ex calciatore e attuale allenatore delle giovanili, sembra ormai giunta alla sua svolta decisiva. Dopo settimane di incertezze e tentativi falliti, le ultime ore potrebbero portare all’annuncio che cambierà il futuro della squadra. La verità sta per emergere: l'Inter ha scelto il suo nuovo timoniere.

Il cuore di Milano è lo scenario della trattativa fra Cristian Chivu e l’Inter. Sembrano queste le ore cruciali per l’arrivo definitivo del nuovo allenatore. ULTIMO PASSO – L’incertezza su chi dovrà prendere la guida dell’Inter del post Inzaghi sembra ormai terminata. Dopo il tentativo fallito per Cesc Fabregas tutte le strade adesso portano a Cristian Chivu. L’ex calciatore interista, nonché allenatore delle Giovanili e della Primavera nerazzurra, è il pre scelto per approdare sulla panchina meneghina. Nelle ultime ore, infatti, il tecnico si è svincolato dal Parma, dove sembrava intenzionato a prolungare il suo contratto dopo aver chiuso la stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu-Inter, serata cruciale? Arriva l’indizio nel centro di Milano!

