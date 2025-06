Chivu Inter l’allenatore ha bloccato la trattativa con il Parma per il rinnovo | i dettagli

Le giornate all’Inter sono di fuoco: con l’addio di Inzaghi, la società cerca il nuovo volto che possa rilanciare i nerazzurri. In questa fase cruciale, Cristian Chivu ha deciso di bloccare la trattativa con il Parma per il rinnovo, alimentando ulteriori interrogativi sul futuro della panchina. La questione si fa sempre più intensa; e ora, tutto si deciderà nelle prossime ore, in un’operazione che potrebbe cambiare le sorti dell’Inter.

Chivu Inter, ore decisive: l'allenatore ha bloccato la trattativa con il Parma per il rinnovo. Sono ore decisive in casa Inter per la scelta del nuovo allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Cristian Chivu avrebbe bloccato le trattative con il Parma per il rinnovo. Dopo che i nerazzurri non sono riusciti a ottenere Fabregas dal Como, infatti, la dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, si concentrerà quindi sull'attuale allenatore del Parma, che da giocatore ha conseguito il prestigioso triplete con l'Inter durante il periodo di Mourinho. I crociati hanno dato il permesso a Chivu e al suo agente di avviare le trattative, liberandosi contemporaneamente di cercare un'altra figura con le stesse motivazioni che il rumeno aveva alla sua recente assunzione.

