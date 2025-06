Chivu Inter incontro positivo tra le parti | domani la firma le ultime

In un clima di ottimismo e accordo, oggi si è concluso con successo l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter. La decisione è stata presa e domani si procederà con la firma del contratto, segnando una nuova entusiasmante avventura per il club nerazzurro. L’Inter ha scelto il suo nuovo allenatore: ora manca solo il passo finale per ufficializzare questa importante scelta. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti ufficiali.

Chivu Inter, incontro positivo tra la società e l'allenatore: domani previsto un nuovo appuntamento e poi la firma. L'Inter ha deciso. Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, l'incontro avvenuto tra le parti, tra l'allenatore e la società, nella giornata di oggi avrebbe avuto esito positivo. Secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo incontro è previsto per domani, dove le parti discuteranno i dettagli finali del contratto. Si parla di un'intesa che potrebbe portare alla firma dell'accordo, sancendo così un legame più duraturo tra Chivu e il club meneghino.

