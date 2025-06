Chivu Inter incontro in corso tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra | le ultimissime – VIDEO

L’atmosfera si fa frizzante a Casa Inter: in questi minuti, Cristian Chivu, ex difensore e attuale tecnico del Parma, è stato visto in sede per un incontro importante con la dirigenza nerazzurra. Ore decisive nel mercato e per il futuro della panchina, con le voci che si rincorrono e le strategie che si delineano. Resta sintonizzato per scoprire tutte le ultimissime novità sulle decisioni che potrebbero cambiare il volto dell’Inter.

Chivu Inter, in questi minuti incontro in corso tra il tecnico del Parma e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime di mercato Ore decisive in casa Inter per la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e attuale tecnico, è stato avvistato in sede per un incontro con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu Inter, incontro in corso tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra: le ultimissime – VIDEO

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Tecnico Incontro

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Il Parma ha dato l'ok all'#Inter per trattare con Christian Chivu Già oggi l'incontro per provare a definire il futuro da tecnico del dopo Simone Inzaghi Partecipa alla discussione

Cristian #Chivu ha preso tempo sul rinnovo col #Parma. Incontro interlocutorio tra il suo agente Pietro Chiodi e il club emiliano, che gli ha proposto di rinnovare fino al 2027. Il tecnico romeno (in scadenza a giugno) aspetta l’#Inter come raccontato martedì… # Partecipa alla discussione

Sky - Inter-Chivu, ritorno più vicino: in serata l'incontro per definire i dettagli e la firma sul contratto - Sarà Cristian Chivu il prossimo allenatore dell'Inter. Più passano i minuti e più il rumeno si avvicina al ritorno in nerazzurro, stavolta per accomodarsi sulla panchina della Prima Squadra e prendere ... Scrive msn.com

Chivu è a Milano: a breve l’incontro con l’Inter per la firma (Di Marzio) - L’Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore dopo il rifiuto per Fabregas. Trattativa in corso con il Parma. Segnala ilnapolista.it

Gazzetta: “Parma-Chivu, incontro terminato: prende tempo per l’Inter, i dettagli” - È terminato l’incontro a Collecchio tra Cristian Chivu e i vertici del Parma: non è arrivato ancora il sì al nuovo contratto ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, Chivu: 'Non sono contro Stramaccioni'