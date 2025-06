Chivu Inter incontro in corso | inizia l’avventura – VIDEO

L’attesa è finita: Chivu Inter si avvicina a un nuovo capitolo, incontrando la dirigenza nerazzurra per definire i dettagli del suo ruolo nel futuro dell’Inter. Con Baccin al suo fianco e un clima di grande entusiasmo, l’ex difensore si prepara a scrivere una pagina importante della squadra milanese. La passione e l’energia sono palpabili: l’avventura sta per iniziare, e il mondo interista non vede l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova collaborazione.

Chivu Inter, l'ex difensore incontra la società: appuntamento con la dirigenza nerazzurra. Incontro in corso tra Chivu e la dirigenza dell'Inter dopo la scelta: con lui anche Baccin. Come riportato da Di Marzio, i nerazzurri e il futuro allenatore si sono incontrati in un hotel di Milano per parlare degli ultimi dettagli, domani è previsto un ulteriore contatto con la probabile firma. Sky Sport aveva aggiornato così sulla situazione Inter: LA SCELTA – «Marotta ha lasciato la sede, pensiamo sia imminente l'incontro con Chivu. Prima delle cose formale ci vuole l'incontro. C'è già una apertura stra-gigante.

@DiMarzio: "L'#Inter vira su #Chivu, contatti in corso con il #Parma" Dopo il "no" incassato dal #Como per Cesc #Fabregas, Marotta e la dirigenza punteranno forte su Christian Chivu ? "L'Inter sta provando a finalizzare la trattativa" #Calciomcercato Partecipa alla discussione

C’è un Incontro in corso tra l'agente di Cristian #Chivu (Pietro Chiodi) e il #Parma , le compagini vogliono prolungare il contratto dell'allenatore fino al 2027. L’ex eroe del triplete vuole blindare #Suzuki, con la consapevolezza di poter dover dire addio a #Bern Partecipa alla discussione

