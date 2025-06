Chivu Inter il Parma si muove per blindarlo | in corso l’incontro per il rinnovo può saltare un’altra pista!

Il futuro di Cristian Chivu si gioca tra il Parma e l'Inter, con un incontro decisivo tra le parti per il rinnovo. Mentre il tecnico rumeno, rappresentato dal suo manager, affronta questa delicata trattativa, i tifosi e gli addetti ai lavori attendono con trepidazione le decisioni finali. La giornata promette novità importanti, che potrebbero cambiare gli scenari di entrambe le squadre. Resta da scoprire se Chivu continuerà a guidare il Parma o se il suo destino sarà sulla panchina nerazzurra.

Chivu Inter, le ultime sul futuro dell'attuale allenatore del Parma rientrato tra i candidati per la panchina nerazzurra. I dettagli. È iniziato il vertice tra il Parma e Cristian Chivu. Per il tecnico, che non è presente fisicamente all'incontro, c'è il suo manager Pietro Chiodi, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Entro oggi dovrebbero sciogliersi tutti i dubbi sul futuro dell'allenatore rumeno, che il club crociato ha scelto per guidare un nuovo progetto tecnico della durata di due anni. La trattativa per il rinnovo del contratto, già raggiunto la scorsa settimana fino al 2027, sembrava infatti in dirittura d'arrivo, ma nelle ultime ore è spuntata una variabile che potrebbe cambiare tutto.