Chivu Inter il Parma è già rassegnato | spuntano i nomi per il sostituto la situazione

Il Parma si prepara a salutare Cristian Chivu, il tecnico che ha portato salvezza e speranza tra le sue fila. Con l’addio ormai quasi certo, i club iniziano a svelare i possibili sostituti, alimentando il fermento nel calcio di Serie B. La corsa per il nuovo allenatore si infiamma: chi prenderà in mano la squadra per affrontare la nuova avventura? Restate con noi per scoprire tutte le novità su questa emozionante trattativa.

Chivu Inter, le ultime sulle mosse del Parma dopo la trattativa che potrebbe portare l'allenatore sulla panchina nerazzurra. Il Parma ha ufficialmente avviato la sua ricerca per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella stagione 202526, vista l'imminente separazione da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, protagonista di una salvezza importante nella seconda parte della stagione, è ormai destinato a sedersi sulla panchina dell' Inter, club con cui ha già avviato i contatti grazie al via libera concesso dai crociati. Il Parma ha scelto di non esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2027, lasciando Chivu libero di cogliere l'occasione nerazzurra.

