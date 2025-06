Chivu Inter il DNA e il Triplete Il suo percorso per arrivare al sogno della prima squadra

Chivu Inter incarna il cuore e l’anima del celebre Triplete, un vero simbolo di passione e determinazione. Il suo percorso verso la prima squadra è un viaggio tra dedizione e talento, che mira a riportare la squadra nerazzurra ai vertici del calcio internazionale. Con la sua esperienza e il suo spirito combattivo, Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, portando avanti il suo sogno e quello dei tifosi interisti.

Chivu Inter, il DNA del Triplete per cercare di riportare la squadra nerazzurra sempre più in alto. La situazione Il nome di Cristian Chivu, leggenda del Triplete nerazzurro, risuona con forza crescente nei corridoi di Viale della Liberazione. Non più solo come un glorioso ricordo da giocatore, ma come il profilo emergente, oggi in pole.

Chivu: «Inter, stagione eccezionale! Pagata l’ossessione per il Triplete» - Cristian Chivu, ex difensore dell’Inter e attuale allenatore del Parma, condivide le sue emozioni e ricordi di un’Inter interstagionale davvero eccezionale, culminata con il sogno di un triplete.

Chivu Inter, il DNA e il Triplete. Il suo percorso per arrivare al sogno della prima squadra - Il nome di Cristian Chivu, leggenda del Triplete nerazzurro ... la guida tecnica della prima squadra dell’Inter. Un percorso, il suo da allenatore, costruito con pazienza, dedizione e successi ... calcionews24.com scrive

Perché Chivu era stato scartato per l’Inter Under 23 e adesso viene scelto per la prima squadra - Christian Chivu potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Inter al posto di Simone Inzaghi. L’allenatore che ha chiuso la stagione in Serie A salvando il Parma era stato indicato come favorito per ... Scrive fanpage.it

Chivu verso l'Inter, il Parma è già caccia di un sostituto - Sembrava fatta per la conferma di Cristian Chivu a Parma, i colloqui della scorsa settimana avevano portato club e tecnico verso un'intesa per prolungare il contratto fino al giugno 2027. (ANSA) ... Da ansa.it

