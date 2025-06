Chivu Inter Di Marzio annuncia | Ora è lui il favorito inizia la trattativa con il Parma Ecco cosa servirà

L’Inter si muove con decisione nel mercato delle panchine: secondo Gianluca Di Marzio, Cristian Chivu del Parma è ormai in pole position per guidare i nerazzurri nella prossima stagione. Con le trattative in avvio e un piano ben definito, l’Inter punta a rinvigorire la propria rosa tecnica e strategica. Ma cosa servirà davvero per concretizzare questa operazione? Ecco i dettagli che potrebbero fare la differenza.

Chivu Inter, l’annuncio di Gianluca Di Marzio sullo scatto dell’ex difensore come favorito per la panchina dei nerazzurri. I dettagli. Gianluca Di Marzio ha fornito un importante aggiornamento a Sky Sport sul nuovo allenatore dell’ Inter dopo le difficoltà legate a Cesc Fabregas. Il nuovo favorito è infatti Cristian Chivu del Parma. CHIVU INTER – «L’Inter ha avvisato il Parma di voler puntare su Chivu in panchina per la prossima stagione. È questo la novità che si apprende nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il “no” incassato dai nerazzurri dal Como per Cesc Fabregas. Marotta e la dirigenza punteranno dunque ora forte sull’allenatore del Parma, che in passato – da giocatore – ha vinto il triplete nell’Inter di Mourinho». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, Di Marzio annuncia: «Ora è lui il favorito, inizia la trattativa con il Parma. Ecco cosa servirà»

