Cristian Chivu si avvicina a grandi passi alla guida tecnica dell’Inter, con Piero Ausilio già in sede per definire gli ultimi dettagli. La probabilità che il romeno diventi il nuovo allenatore nerazzurro cresce di ora in ora, lasciando i tifosi in attesa di un annuncio ufficiale. Rimanete sintonizzati: le prossime ore potrebbero riservare grandi novità per il futuro dell’Inter.

Cristian Chivu sarà probabilmente il prossimo allenatore dell’Inter. Ci siamo per l’arrivo del romeno al club nerazzurro, Piero Ausilio si trova in sede. AGGIORNAMENTI – Cristian Chivu sarà molto probabilmente il nuovo allenatore dell’ Inter. Queste ore ci consigliano di rimanere cauti fino all’ufficialità, ma ciò che emerge è molto importante. Come racconta Gianluca Di Marzio Piero Ausilio è arrivato adesso in sede in viale della Liberazione per chiudere definitivamente la trattativa con Chivu. Il direttore sportivo lavorerà in queste ore per concludere questo discorso e cominciare a preparare il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu-Inter, ci siamo! Ausilio in sede per chiudere – Sky

#Chivu era stato scartato per l'Under 23 e ora gli affidi la panchina della prima squadra, fresca di finale di Champions. Nulla contro Cristian che il suo impegno lo metterà, ma questa scelta di Marotta e Ausilio è assurda e la dovranno spiegare. Siamo allo sban Partecipa alla discussione

Siamo nelle mani di Ausilio quindi benvenuto mister Chivu Partecipa alla discussione

