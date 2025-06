Chivu-Inter a un passo | durata contratto definita e firma programmata!

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Cristian Chivu in panchina: la trattativa sta per concludersi, con il contratto già definito e la firma programmata. Dopo aver lasciato il posto vacante da Simone Inzaghi, la società nerazzurra ha scelto il suo nuovo timoniere, puntando su un profilo interno che promette di portare entusiasmo e prospettive innovative. La rivoluzione è alle porte: l’attesa sta per finire e tutto è pronto per il grande salto.

Oggi pomeriggio è arrivata la svolta per l’Inter: il nuovo allenatore sarà Cristian Chivu. La trattativa è praticamente agli sgoccioli, con anche gli ultimi dettagli del contratto definiti. RECAP – Il posto vacante sulla panchina dell’Inter, lasciato da Simone Inzaghi, sta per essere colmato: il nome scelto dalla dirigenza nerazzurra è quello di Cristian Chivu. Dopo aver messo da parte l’idea Cesc Fabregas, praticamente blindato dal Como, Piero Ausilio ha virato su quella che è stata definita da qualche giorno la “seconda scelta”. Nel caldo pomeriggio del 5 giugno, quindi, è avvenuto l’affondo per ottenere il sì dal Parma e dal tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu-Inter a un passo: durata contratto definita e firma programmata!

