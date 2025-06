Chivu è a Milano | a breve l’incontro con l’Inter per la firma Di Marzio

Cristian Chivu si prepara a varcare la soglia di Milano con entusiasmo, pronto a siglare il suo nuovo capitolo alla guida dell’Inter. Dopo aver detto addio al Parma, il tecnico rumeno è in città per definire gli ultimi dettagli con la dirigenza nerazzurra, segnando un passo importante per il futuro del club milanese. L’attesa ora si fa più breve: l’accordo è alle porte, e il nuovo progetto può finalmente prendere forma.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ Inter ha scelto Cristian Chivu come prossimo allenatore dopo il rifiuto incassato per Cesc Fabregas. Il club nerazzurro ha informato il Parma, attuale squadra del tecnico rumeno, della propria intenzione. Chivu, già a Milano con il suo agente, è pronto a incontrare la dirigenza interista per definire l’accordo. Intanto, il Parma ha autorizzato la trattativa e non eserciterà l’opzione di rinnovo, lasciando Chivu libero di firmare con l’Inter. La dirigenza nerazzurra lo aspetta in serata per definire i dettagli e firma. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu è a Milano: a breve l’incontro con l’Inter per la firma (Di Marzio)

In questa notizia si parla di: Chivu Milano Inter Marzio

L'Inter vira su Chivu: sarà lui il nuovo allenatore, è a Milano. Ausilio in sede - L’Inter accelera sul fronte allenatore, con Chivu come possibile sostituto di Inzaghi. A Milano, Ausilio si trova in sede per definire le ultime decisioni, mentre il club valuta attentamente la scelta del nuovo tecnico.

ULTIM’ORA INTER: Cristian Chivu è il nome scelto per la panchina Questa la notizia, riportata da Gianluca Di Marzio sul proprio account ‘X’, scaturita dal rifiuto di Cesc Fabregas alla corte di Ausilio e Marotta Fateci sapere cosa ne pensate #Inter #Chi Partecipa alla discussione

Di Marzio (@DiMarzio): "Quelli di Inzaghi sono segnali di addio. Se sarà confermato, l'Inter andrà su un profilo giovane alla Fabregas, alla De Zerbi, alla Chivu. Vediamo se ci sarà qualche sorpresa ma l'idea è, nel caso, di andare su un profilo giovane con Partecipa alla discussione

Chivu è a Milano: a breve l’incontro con l’Inter per la firma (Di Marzio) - L’Inter ha scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore dopo il rifiuto per Fabregas. Trattativa in corso con il Parma. Come scrive ilnapolista.it

L'Inter vira su Chivu: sarà lui il nuovo allenatore, è a Milano. Ausilio in sede - Tempo di decisioni per l`Inter: dopo il no incassato dal Como per Cesc Fabregas, il profilo preferito per succedere a Simone Inzaghi, i ... Riporta msn.com

L’Inter ha scelto Chivu per il dopo Inzaghi: il tecnico e il suo agente sono a Milano - Gianluca Di Marzio ha dato alcuni aggiornamenti sulla panchina dell'Inter: "L’Inter ha deciso: sarà Chivu il profilo sul quale punteranno per sostituire Simone Inzaghi dopo il ... Da tuttojuve.com