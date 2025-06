Chivu disse | Potessi Mkhitaryan sarebbe il primo giocatore che prenderei in una mia squadra Se mi chiamasse l’Inter…

Chivu, ex calciatore e futuro tecnico nerazzurro, ha espresso grande ammirazione per Mkhitaryan, dichiarando che sarebbe il primo acquisto ideale per la sua squadra. Parlando dell’Inter, ha sottolineato le qualità del giocatore e il suo ruolo nel gruppo. Le sue parole riflettono una visione ambiziosa e un entusiasmo contagioso, che fanno sognare i tifosi nerazzurri di un futuro brillante sotto la sua guida.

Chivu parlò così a La Gazzetta dello sport soffermandosi sulla sua carriera: le parole anche sull’Inter. In una intervista concessa qualche mese fa a La Gazzetta dello sport, il prossimo tecnico nerazzurro Chivu parlò così anche dell’ Inter e dei calciatori nerazzurri: LE PAROLE – «Potessi, Mkhitaryan è il primo giocatore che prenderei in una mia squadra. Ho visto ad Appiano come si allena, la sua qualità, il modo di interagire con i compagni. Non è cosa comune nel calcio trovare giocatori che pensano di gruppo e non in termini individuali. Lui è davvero così. È intelligenza pura. Ragionando in assoluto, però, l’Inter ha una identità di gioco precisa – disse -: la crescita del gruppo è stata eccezionale, sotto ogni punto di vista I NERAZZURRI – «Io all’Inter? Mai dire mai. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu disse: «Potessi Mkhitaryan sarebbe il primo giocatore che prenderei in una mia squadra. Se mi chiamasse l’Inter…»

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Disse Potessi

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Così parlò Chivu: "Mkhitaryan intelligenza pura. Adoro Bastoni. E quei due là davanti..." - In un'intervista di qualche mese fa alla Gazzetta, il tecnico romeno che sta per prendere le redini nerazzurre riempì di elogi i suoi futuri uomini: "Una squadra che ha un'identità di gioco precisa" ... Segnala gazzetta.it

L’Inter ha scelto Chivu, una scommessa (non un ridimensionamento) - Cristian Chivu è il prossimo allenatore dell’Inter, scelto da Marotta per raccogliere l’eredità di Inzaghi volato in Arabia. Contratto biennale, poca esperienza ma il ciclo nerazzurro andrà valutato ... Da panorama.it

Chivu esclusivo: "Inter, questo è il tuo tempo" - Cristian e la sua fuga dalla mediocrità: "Da giorni sento parlare di fallimento se dovesse perdere la finale con il Psg, è assurdo" ... Come scrive msn.com

Materazzi rosica come un castoro post 5 Maggio 2002