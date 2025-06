Chivu allenatore dell’Inter | rinnovo con il Parma congelato! Le ultime

Cristian Chivu si sta preparando a scrivere una nuova importante pagina della sua carriera, questa volta sulla panchina dell’Inter. Dopo un breve periodo di attesa e trattative con il Parma, il suo futuro appare sempre più legato ai colori nerazzurri, che lo considerano come il candidato ideale per sostituire Inzaghi. La scelta sembra ormai definitiva: Chivu si sta infatti avvicinando a diventare il prossimo allenatore dell’Inter, segnando una svolta emozionante nel suo percorso professionale.

Chivu si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter. La società nerazzurra, dopo il no di Cesc Fabregas e del Como, ha deciso di virare sul rumeno. AGGIORNAMENTI – Chivu è la prima scelta dell’Inter per sostituire Simone Inzaghi. La società nerazzurra, dopo il nulla di fatto con Fabregas e il Como, ha deciso di virare fortemente sul tecnico rumeno. Chivu stava lavorando per rinnovare con il Parma, ha congelato tutto, proprio perché sta aspettando la decisione ultima e definitiva dell’Inter. Il club sta lavorando per liberarlo e portarlo a Milano. L’ex nerazzurro sia da giocatore che da allenatore delle giovanili, dunque, si prepara a fare ritorno a casa, questa volta con il ruolo più prestigioso e importante: quello di primo allenatore della squadra maschile. 🔗 Leggi su Inter-news.it