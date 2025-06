Chiusure per lavori sulle strade di Valsassina e lago | ecco quando

Preparatevi a possibili disagi: oggi, giovedì 5 giugno, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, si registreranno chiusure sulla SP67 Alta Valsassina e Valvarrone per il completamento dei lavori di posa della fibra ottica a Pagnona. La strada resterà temporaneamente chiusa per consentire il ripristino della pavimentazione. Restate aggiornati e pianificate le vostre tratte alternative per garantire viaggi senza intoppi.

🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Chiusure per lavori sulle strade di Valsassina e lago: ecco quando

