Chiusura via Trionfale la petizione dei cittadini | Situazione fuori controllo

La chiusura di via Trionfale, richiesta dai cittadini con una petizione, ha evidenziato il caos e le criticità generate dai lavori per il raddoppio dell’Acquedotto del Peschiera, che hanno paralizzato il quadrante nord-ovest di Roma. La mancata presenza del sindaco Gualtieri all’incontro pubblico ha lasciato la comunità ancora più in subbuglio, sottolineando la necessità di un intervento immediato e condiviso per risolvere questa emergenza.

I lavori per il raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera hanno paralizzato l'intero quadrante nord-ovest di Roma. La cittadinanza è in subbuglio. L'incontro pubblico a cui non ha partecipato il sindaco Gualtieri (e nessuno del Comune) è servito a fornire informazioni sull'importante intervento che.

