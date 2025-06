Chiude nella notte il tratto autostradale | previsto percorso alternativo

Per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della viabilità, dalle 21 di giovedì 5 giugno alle 5 di venerdì 6 giugno, il tratto autostradale tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna sarà chiuso al traffico. È stato predisposto un percorso alternativo per minimizzare i disagi dei viaggiatori. Ricordate di pianificare in anticipo i vostri spostamenti e di seguire le indicazioni fornite: la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Dalle 21 di giovedì 5 fino alle 5 di venerdì 6 giugno, è prevista la chiusura al traffico del tratto autostradale compreso fra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna. Il provvedimento è per consentire l'esecuzione di lavori notturni di ripavimentazione lungo l'autostrada A13. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Chiude nella notte il tratto autostradale: previsto percorso alternativo

In questa notizia si parla di: Tratto Autostradale Chiude Notte

Intervento notturno di ripavimentazione, chiude un tratto autostradale - Un'importante chiusura autostradale interesserà il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 maggio.

Autostrada del Sole, chiude per una notte tratto della Direttissima - Contestualmente, saranno chiuse le stazioni ... Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto. In alternativa, chi proviene ... Secondo lanazione.it

Autostrada A1, chiude nella notte il tratto Valdarno-Incisa Reggello verso Firenze - L'area di servizio "Arno est", situata in questo tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma dalle ore 21 ... e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 fm ... Si legge su lanazione.it

Autostrada A27 chiusa per lavori: stop nelle notte del 3 e 4 giugno tra A28 e Vittorio Veneto Sud in direzione Belluno - TREVISO - Nelle notte di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, il tratto dell’A27 Venezia-Belluno compreso tra l’allacciamento con l’A28 Portogruaro-Conegliano ... Da msn.com

Incidente sull'autostrada della Cisa