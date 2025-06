Chieti il 211 anniversario dell’Arma dei carabinieri | cerimonia solenne in piazza San Giustino FOTO e VIDEO

Chieti celebra con orgoglio il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, un momento di grande importanza storica e civica. La cerimonia solenne, svoltasi nella suggestiva cornice di Piazza San Giustino, ha segnato un nuovo capitolo per la città, unendo tradizione e modernità. Fotografie, video e commoventi momenti hanno immortalato questa giornata speciale, testimoniando l’indissolubile legame tra i cittadini e i loro tutori della legge. Un evento da ricordare e condividere con tutta la comunità.

Alle 18.30 di giovedì 5 giugno ha preso il via, nella suggestiva piazza San Giustino, la cerimonia del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Per la prima volta, l’evento si è svolto nella piazza recentemente restaurata, accanto alla cattedrale e a palazzo d’Achille, sede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, il 211° anniversario dell’Arma dei carabinieri: cerimonia solenne in piazza San Giustino [FOTO e VIDEO]

In questa notizia si parla di: Piazza Anniversario Arma Carabinieri

“Tribunale chiama scuola”, circa 3.000 studenti in piazza per l’anniversario della strage di Capaci - In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il tribunale ha coinvolto circa 3.000 studenti in piazza, rafforzando il rapporto tra scuola, avvocati e magistrati palermitani.

#Eventi | "Anniversario Fondazione Arma Carabinieri" #5giugno, dalle 8:30, un corteo militare trasferirà la "Bandiera di Guerra dell’Arma" da Via Carlo Alberto dalla Chiesa a Piazza Risorgimento Deviati i bus https://buff.ly/DIsWXiG ? @Emergenza24 | Partecipa alla discussione

#evento 211° Anniversario Fondazione Arma dei Carabinieri Giovedì 5/6/25 dalle ore 9.00 a fine in piazza Diaz e vie limitrofe, saranno effettuate deviazioni al fine di non far transitare i veicoli compresa ATM durante la cerimonia #polizialocalemilano #Comun Partecipa alla discussione

Festa dell’Arma in piazza Roma - In piazza Roma a Benevento si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Presenti il prefetto Raffaela ... msn.com scrive

Carabinieri, a Sturla la festa per il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma - Genova. Ricorre oggi il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. A Genova le celebrazioni si sono svolte in piazza De Ferrari e al Palazzo Ducale, con stand informativi sulle atti ... Come scrive msn.com

L'Arma dei carabinieri compie 211 anni - In occasione dell'anniversario di fondazione che ricorre il 5 giugno, in piazza De Ferrari a Genova gli stand divulgativi per le scuole ... Secondo rainews.it