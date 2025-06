Chiesa fa felice il Napoli | il suo arrivo in Serie A libera l’obiettivo di Manna | Si chiude in queste ore

Il mercato del Napoli si infiamma con il ritorno di Federico Chiesa in Serie A, un colpo che potrebbe scatenare un effetto domino tra le grandi del calcio italiano. Con la sua esperienza e il suo talento, Chiesa rappresenta una mossa strategica per il club partenopeo, aprendo nuove prospettive e svelando obiettivi ambiziosi. È un momento cruciale: il futuro del Napoli si disegna ora tra sogni e strategie vincenti.

Chiesa fa felice il Napoli: il suo arrivo in Serie A libera l’obiettivo di Manna Si chiude in queste ore"> Comincia a muoversi il mercato del Napoli e non solo, il ritorno di Chiesa in Serie A può sbloccare un effetto domino. Federico Chiesa ha concluso la sua avventura alla Juventus nell’estate 2024, dopo quattro stagioni in cui ha totalizzato 131 presenze, 32 gol e oltre 20 assist. Il suo periodo in bianconero è stato segnato da momenti importanti, tra cui la vittoria della Coppa Italia nel 2021, dove segnò il gol decisivo in finale contro l’Atalanta, e un grave infortunio al legamento crociato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiesa fa felice il Napoli: il suo arrivo in Serie A libera l’obiettivo di Manna | Si chiude in queste ore

In questa notizia si parla di: Chiesa Napoli Serie Felice

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Francesco Targaryen (@MarekNapoli) Partecipa alla discussione

Chiesa in Serie A: Napoli beffato, c’è il sì del giocatore - Il ritorno di Chiesa in Serie A sembra essere sempre più vicino. Ed ora il giocatore esce allo scoperto su dove giocherebbe ... Come scrive calciomercato.it

SPORTITALIA - Napoli, Chiesa può tornare di moda: l'esterno vuole tornare in Serie A - Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” parlando del suo momento. Ha speso parole dolci per Allegri, ma anche per Conte (pochi giorni fa un like dopo la sua conferma su ... Da napolimagazine.com

Chiesa: "Juventus, tornerei. Con Allegri al Milan e Conte al Napoli…" - Federico Chiesa si racconta fra passato, presente e futuro. L`attaccante italiano del Liverpool, 27 anni ex Juventus e Fiorentina, ha ... Come scrive msn.com