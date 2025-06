Chiesa apre al ritorno in Italia | Milan di Allegri in pole nelle quote ma occhio alla Roma

Federico Chiesa apre un nuovo capitolo con parole che fanno sognare i tifosi italiani: la possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate. Tra il Milan di Allegri in pole nelle scommesse e l’attenzione alla Roma, il mondo del calcio si prepara a una stagione di grandi decisioni e sorprese. La campagna estiva promette di essere infuocata: restate con noi per scoprire tutte le novità!

`La possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate`. Con queste parole, rilasciate in un`intervista, Federico Chiesa apre. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Chiesa Apre Italia Ritorno

Calciomercato Napoli, Manna ha fretta: assalto a Chiesa, il Liverpool apre al prestito gratuito - Il calciomercato del Napoli si accelera con Giovanni Manna in prima linea: l’assalto a Chiesa è già partito, con il Liverpool che apre al prestito gratuito.

Allegri-Chiesa, “questo matrimonio s’ha da fare”? Chiesa apre al ritorno in Italia. Chiesa è reduce da una stagione decisamente complicata: l'interesse dei ? c'è, la trattativa andrà avanti ma al momento non è semplicissima perché il Liverpool non apre al Partecipa alla discussione

#Liverpool, #Chiesa: “Ritorno in Italia? Un tema da affrontare. Allegri mi ha dato tanto, per il Milan è una grande scelta. L’ho sentito quando…” ? #milanpress Partecipa alla discussione

Chiesa apre al ritorno in Italia: Milan di Allegri in pole nelle quote, ma occhio alla Roma - “La possibilità di tornare in Italia sarà un tema da affrontare in estate”. Con queste parole, rilasciate in un'intervista, Federico Chiesa apre all'ipotesi di rientro ... trainata dal ritorno di ... Lo riporta calciomercato.com

Chiesa apre al ritorno in Italia: il Milan di Allegri in pole nelle quote, ma occhio.. - Federico Chiesa: "La Juventus? Amo ancora quel club. Tornarci un giorno? Perché no...Thiago Motta non mi voleva lì. Mi ha detto che non rientravo nei suoi piani". Da msn.com

Federico Chiesa valuta un possibile ritorno in Italia: Allegri possibile fattore decisivo - Federico Chiesa svela il suo legame con Massimiliano Allegri e apre alla possibilità di un ritorno in Italia, considerando il Milan come una delle destinazioni possibili. Federico Chiesa, attualmente ... Riporta msn.com

Ritorno alla luce. San Gimignano, apre al pubblico chiesa con affresco di Simone Martini