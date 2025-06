Chiedono l’elemosina con i cani ma sono vittime di reti criminali | è il racket dell’accattonaggio con gli animali

Dietro le scene di mendicanti con cani al guinzaglio si cela un inquietante giro d'affari criminale. I cuccioli, spesso appena nati, vengono sfruttati come strumenti di questa truffa per attirare l’empatia e l’altrui generosità. Questa piaga, più diffusa di quanto si possa immaginare, richiede un’attenzione urgente da parte di tutte le forze sane della società. Continua a leggere per scoprire come riconoscere e combattere questo grave fenomeno.