Chiede 180mila euro di risarcimento alla Regione Umbria per non aver trovato una sede alternativa al suo bar danneggiato dal sisma

In una vicenda che ha attirato l’attenzione dell’intera regione, un imprenditore di Norcia chiede 180mila euro di risarcimento alla Regione Umbria per non aver trovato una sede alternativa al suo bar danneggiato dal sisma del 2016. Il Tribunale amministrativo regionale ha però respinto la sua richiesta, sottolineando le responsabilità e le scelte fatte in un momento di grande emergenza. La questione rimane aperta, sollevando dubbi sulla gestione delle emergenze e sui supporti alle imprese colpite.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha respinto la richiesta di risarcimento presentata dal titolare di un locale di Norcia, che aveva citato in giudizio la Regione Umbria per la mancata delocalizzazione della sua attività commerciale danneggiata dal sisma del 24 agosto 2016.

