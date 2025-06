ChiaroScuro | Netflix presenta la nuova serie ambientata nel mondo dell’arte

Preparatevi a immergervi nel vibrante mondo dell’arte con “ChiaroScuro”, la nuova serie Netflix che combina crime, umorismo e mistero in otto episodi coinvolgenti. Questa produzione Lux Vide, ricca di talento e colpi di scena, vi condurrà tra gallerie, segreti e personaggi indimenticabili. Non perdete l’appuntamento: l’arte e il brivido si incontrano solo su Netflix. Rimanete sintonizzati, perché la galleria delle emozioni sta per aprire le sue porte.

In arrivo prossimamente solo su Netflix “ ChiaroScuro ”: la serie tv in 8 episodi – una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle – è un light crime, una buddy comedy, ambientata nel mondo dell’arte, con Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi. Galleria Nazionale di Roma. Nella sala espositiva più importante viene ritrovato il corpo del direttore, ucciso e poi disposto a terra come il cadavere ritratto da Artemisia Gentileschi in un famoso dipinto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MAI realmente ripresi dal RAP di THANOS