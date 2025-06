chiaroscuro il nuovo crime netflix con pierpaolo spollon e matilde gioli

Lux Vide continua a brillare nel panorama televisivo con ChiaroScuro, il nuovo crime su Netflix che vede protagonisti Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli. Dopo il successo di Doc – Nelle Tue Mani, la casa di produzione valorizza ancora una volta i suoi talenti emergenti, offrendo una serie avvincente e ricca di suspense. Un mix perfetto di talento e innovazione che promette di catturare il pubblico. La serie sta per arrivare: non perdetevi questa entusiasmante novità.

Lux Vide sa davvero valorizzare le ‘sue star’. Dopo l’inarrestabile escalation di Maria Chiara Giannetta, anche Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon sono diventati cavalli vincenti sui quali la casa di produzione intende puntare: dopo Doc – Nelle Tue Mani (e per lui c’è stata anche Blanca ) saranno insieme nella serie light crime ChiaroScuro, destinata a Netflix. Per l’occasione, Spollon si fa biondissimo. Anche il cast tecnico comprende del veri e propri must Lux Vide: Francesco Arlach, autore di Doc e del nuovo Hotel Costiera, firma la serie insieme a Umberto Gnoli, Michela Straniero, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, mentre la regia è affidata Jan Maria Michelini, che ha diretto praticamente tutti i successi della famiglia Bernabei. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it